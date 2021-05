Kathrin Rösler hat gut zu tun. Die Leipzigerin berät Arbeitslose, die Grundsicherung beantragen müssen. Sie macht das ehrenamtlich für die Erwerbsloseninitiative. Rösler sitzt in ihrer Erdgeschosswohnung. Wegen Corona muss die Beratung zumeist hier stattfinden, in ihrem Wohnzimmer oder am Telefon. "In der Beratung merken wir es ganz deutlich, dass immer mehr Leute kommen. Betrifft recht viele junge Leute. Wir haben ja immer wieder, dass Leute mit den Antragsformularen nicht klarkommen. Die Fragen dort sind teilweise recht zweideutig gestellt. Also wenn man nicht genau weiß, wie man es beantworten muss, macht man automatisch Fehler und das wirkt sich auf die Leistung aus."

Corona erschwert Weg aus der Arbeitslosigkeit

Auf diese Leistung, auf Grundsicherung, sind immer mehr Leute angewiesen. In ganz Mitteldeutschland waren im April mehr als 115.000 Menschen länger als ein Jahr arbeitslos. Die Zahl dieser Langzeitarbeitslosen stieg binnen eines Jahres in Sachsen-Anhalt um 29 Prozent, in Thüringen um 38 Prozent und in Sachsen um 41 Prozent.