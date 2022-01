Der Vermieter einer KIK-Filiale in Sehna (Erzgebirge) muss sich weiter gedulden. In der Auseinandersetzung über "gerechte" Mietzahlungen gab der Bundesgerichtshof den Fall an das Oberlandesgericht Dresden zurück. Dort wurde im Februar 2021 entschieden, dass sich der Vermieter, die Miete während einer Corona bedingten Schließung der Filiale im Frühjahr 2020 mit KIK teilen muss. Der Vermieter ging in Revision und zog vor den Bundesgerichtshof. Bereits vor Beginn der Verhandlungen war abzusehen, dass die 50/50-Lösung aus Dresden den BGH-Richterinnen und -Richtern zu pauschal ist. So kam es nun auch.