Mobiles Arbeiten Unternehmen müssen sich neu erfinden

Nach ihrer Einschätzung würden Teams und Abteilungen in Unternehmen zukünftig eher selbstbestimmt entscheiden, wie mobil und flexibel sie arbeiten wollen, um die Unternehmensziele einzuhalten. Die Frage der Führung und der Organisationsentwicklung spiele dabei eine besondere Rolle. Köhler prognostiziert, dass es in Zukunft deutlich mehr Vielfalt in Unternehmen geben werde, auch mehr Experimente, was für Mitarbeiter wirklich effektiv sei. So könnte es künftig verschiedene flexible Organisationsformen geben, die sich gegenseitig befruchten, um daraus für das Unternehmen als Ganzes zu lernen. Die Bedeutung von starren, regulierten Strukturen würde in Zukunft abnehmen. Das würde auch mögliche Unzufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorbeugen.