Zurück nach Sachsen – zum Fahrradhersteller Diamant: Der erste Lockdown im Frühjahr 2020 hatte einen regelrechten Fahrradboom ausgelöst. Was ist daraus geworden? Unternehmenssprecher Thomas Eichentopf fasst zusammen: "Es ist natürlich so, dass in der Anfangszeit ein riesengroßer Hype da war. Auf dem Niveau bewegen wir uns nicht mehr ganz. Aber es ist schon so, dass wir immer noch deutlich höher sind als noch vor zwei Jahren. Auch höher als wir vor zwei Jahren gedacht hätten, dass wir heute sein würden."