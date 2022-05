Hotels und Gaststätten Aussicht auf Erholung im Gastgewerbe?

Nach Jahren der Pandemie und der Umsatzeinbrüche startet das Gastgewerbe in Mitteldeutschland mit vorsichtigem Optimismus in den Sommer 2022. Für Axel Klein vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Sachsen zum Beispiel ist das Glas halbvoll: "Auf alle Fälle geht es wieder los. Und sobald man Umsatz macht, kann man sein Einkommen selber erwirtschaften. Und das ist das, was uns lange gefehlt hat." Vor der Pandemie seien gerade in Sachsen die Übernachtungszahlen in der Hotellerie hervorragend gewesen, so Klein weiter. Davon sei die Branche aber noch ein Stück weit entfernt.

So sieht es auch sein Kollege aus Thüringen. Laut Dirk Ellinger, Hauptgeschäftsführer des DEHOGA-Landesverbandes, läuft das Geschäft wieder an: "Insbesondere in der Gastronomie und auch in der Hotellerie. Allerdings: Tagungen und Veranstaltungen finden noch nicht so stark statt, wie wir sie bräuchten, weil die eben eine lange Vorlaufzeit haben." Hinzu kommt auch das veränderte Verhalten der Kunden. Axel Klein sieht hier einen Trend: Die Buchungen würden immer kurzfristiger. "Das ist ein großes Thema, sowohl im Gastronomiebereich, aber auch im Hotelbereich. Und es stellt uns natürlich vor große Herausforderung beim Thema Personalplanung zum Beispiel. Oder beim Wareneinkauf."

Hoffnungen auf Neustart der Veranstaltungsbranche

Ein Grund für den Optimismus in Gastronomie und Hotellerie ist unter anderem der Neustart der Veranstaltungsbranche. Festivals wie zum Beispiel das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig finden nach zwei Jahren Zwangspause wieder statt. Aus der Sicht von Axel Klein sind derartige Events sehr wichtig für die Branche. "Das ist eine Wechselwirkung. Von diesen Großveranstaltungen leben natürlich sehr viele, auch wir." Indem Gäste in die Region gelockt würden, partizipierten Gastronomie und Hotellerie.

Von Großveranstaltungen leben natürlich sehr viele, auch wir. Axel Klein, Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Sachsen