Natürlich sollte der Handel etwa mit China weiter betrieben werden, aber eben nicht ausschließlich. Fratzscher nennt als Beispiel die deutsche Autoindustrie. Volkswagen mache 40 Prozent seiner Erträge in China, auch Mercedes oder BMW hätten dort enorme Anteile. Ein anderes Beispiel sei die Pharmaindustrie. Es gebe Medikamente, die Deutschland "nur aus ein oder zwei Fabriken in China" beziehe. Wenn Häfen in China geschlossen werden, kommen diese essenziellen Dinge nicht mehr bei uns an.

Manche Medikamente kommen ausschließlich aus China. Bildrechte: imago images/photosteinmaurer.co