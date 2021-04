Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose von drei auf 3,5 Prozent angehoben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagte, in diesem Jahr werde mit einem Anstieg des Brutto-Inlands-Produktes um 3,5 Prozent gerechnet, im kommenden Jahr mit 3,6 Prozent.

Altmaier zufolge wird sich die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr von der Corona-Krise erholen, vor allem, weil es in der Industrie und im Export wieder deutlich besser laufe. Er rechnet noch in diesem Jahr mit einer endgültigen Trendwende: "Wir werden den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern wir werden ihn umkehren. Wir haben spätestens 2022 wieder die alte Stärke erreicht."