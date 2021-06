Carmen Hoffmann berät seit 30 Jahren Menschen mit zu hohen Schulden. Der Bedarf ist groß. Wer einen Termin bei ihr will, muss drei bis vier Wochen warten. Hoffmann sitzt in ihrem Büro in der Verbraucherzentrale in Leipzig. Während der Corona-Krise, sagt sie, habe es zwar weniger Möglichkeiten gegeben, Geld auszugeben, doch übermäßiges Shoppen sei gar nicht das Hauptproblem ihrer Klientinnen und Klienten: "In erster Linie sind die Leute, die zu uns kommen, aus irgendwelchen Einkommenseinbrüchen nicht mehr in der Lage, ihre laufenden Kosten zu bezahlen. Wir haben da eine schöne Statistik vom Statistischen Bundesamt, die besagt, dass über 40 Prozent der Überschuldeten arbeitslos geworden sind", erklärt Hoffmann. Außerdem könne geringeres Einkommen bei Kurzarbeit zur Überschuldung führen, sagt Hoffmann – aber auch eine Trennung vom Partner oder eine langwierige Krankheit.