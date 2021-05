Im Jahr 2020 haben die Caterer an Schulen und Kitas nach Angaben des VDSKC bis zu 90 Prozent weniger Umsatz gemacht. Im laufenden Jahr sind es demnach bis zu 60 Prozent. Die staatlichen Überbrückungshilfen zu bekommen, sei schwierig. Und es treffe nicht nur die Unternehmen in der Schul- und Kitaverpflegung, sagt Jürgen Vogl. "Also alle, die einen sehr großen Geschäftsanteil haben in der betrieblichen Gastronomie, die mit Schulen und Universitäten zu tun haben und die vor allem auch mit dem Eventbereich zu tun haben, also Stadien, Messen, Konzerte, die sind natürlich ganz hart gebeutelt."

Auch dann nicht, wenn die Pandemie überstanden ist, meint er: "Ich denke, das prominenteste ist jetzt zumindest in der betrieblichen Gastronomie das Thema Home Office." Man müsse sich darauf einstellen, dass da ein ganz gewaltiger Teil auch nach Corona bleibe. "Das heißt, wir werden da dauerhaften Umsatzrückgang haben, weil zum Beispiel ganz wenige Leute überhaupt noch am Freitag im Büro sein werden."

Torsten Weiße-Köhler aus Chemnitz denkt trotzdem nicht ans Aufgeben. Er ist seit über dreißig Jahren in der Branche und will auch dort bleiben. "Für mich ist es immer noch die Berufung." Er könne sich nicht vorstellen, was er sonst machen solle. "Also ich will jetzt nicht wechseln und deshalb will ich auch, dass es weitergeht."