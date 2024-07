Bildrechte: picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Zu viel gezahlt Gut 170 Millionen Euro Corona-Soforthilfe in Mitteldeutschland zurückgezahlt

18. Juli 2024, 17:12 Uhr

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind gut 170 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen für kleine Unternhemen und Solo-Selbstständige zurückgezahlt worden. Das zeigen Recherchen von WDR, NDR und SZ. In knapp 8.000 Fällen wurde Geld demnach ganz oder teilweise zurückgefordert.