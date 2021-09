Es musste schnell gehen im März 2020. Der Lockdown und das stillgelegte öffentliche Leben bedrohte auch die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen und Soloselbstständigen. Der Bund versprach damals finanzielle Unterstützung – die Soforthilfen. Insgesamt 14,1 Milliarden Euro zahlte er aus. Mittlerweile haben auch Unternehmen in Mitteldeutschland einen Teil der Soforthilfen freiwillig wieder zurückgegeben: In Sachsen-Anhalt waren es 11,7 Millionen Euro, in Thüringen 15,2 Millionen und in Sachsen sogar 63,4 Millionen Euro.