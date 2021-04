Erntehelfer Der Corona-Lockdown und die neue Spargelsaison

Hauptinhalt

In den nächsten Tagen beginnt bei vielen Betrieben in Mitteldeutschland die Spargelernte. Und die funktioniert nur mit Erntehelfern aus dem Ausland. Vergangenes Jahr gab es viele Probleme mit der Einreise wegen der Corona-Bestimmungen. Wie sieht es in diesem Jahr aus?