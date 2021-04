Mehr als 100.000 Selbsttests hat Köder seit Anfang März aus China bestellt. Von seinem Importeur erhielt er zuletzt die Meldung, dass die nächste Lieferung noch beim Zoll hänge. Seinen Kunden gegenüber versucht er transparent zu sein und vorhandene Tests breit zu streuen. "Wir versuchen jedem ein bisschen was zu liefern. Aber wir hängen nun mal am Tropf der Lieferanten."

Und die sitzen vor allem in Asien. Die 31 Selbsttests, die in Deutschland vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizintechnik aktuell eine Sonderzulassung erhalten haben, werden überwiegend in China produziert. "Die Abhängigkeit vom chinesischen Markt wiederholt sich bei den Selbsttests. Das hatten wir auch bei den Masken schon", sagt Prokurist Köder. Derzeitige Lieferengpässe wären damit vorprogrammiert.

Eben diese Lieferengpässe führen einige Unternehmen an, die ihren Mitarbeiten noch keine Gratistests anbieten konnten. Einige sächsische Unternehmen könnten daher ihre Testpflicht im Moment nicht einhalten, schreibt die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Chemnitz.

Sowohl die IHK in Chemnitz als auch die in Leipzig verweisen auf teils hohe Kosten für Selbsttests. "Die Preise variieren und sind stark abhängig von den bestellten Stückzahlen. Gerade bei kleinen Mengen bewegt man sich bei ca. acht Euro pro Test (netto) im Online-Versand. Das ist für einige Unternehmen nicht umsetzbar", so die IHK Chemnitz. Eine Blumenhändlerin in Chemnitz hätte sogar knapp zehn Euro pro Schnelltest bezahlt.