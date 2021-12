Überbrückungshilfen Händler fordern praktikable Lösung für 2G-Einbußen

Im Schreibwarenladen Steyer in Freiberg ist es schon Routine. Jeder Kunde muss an der Tür nachweisen, dass er gegen Corona geimpft oder davon genesen ist. Für Inhaberin Anke Krause bedeutet das mehr Aufwand bei weniger Umsatz. Denn viele Kunden in der sächsischen Stadt dürfen nun nicht mehr zu ihr rein. "Der Umsatzrückgang ist heftig. Und wir haben bis zu 75 Prozent weniger Kunden am Tag, definitiv. Jetzt zur Weihnachtszeit müssten wir bis zu 300 Kunden am Tag haben."