Immer mehr Unternehmen in Deutschland wollen ihre Preise erhöhen. Das geht aus der Mai-Konjunkturumfrage des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München – genannt ifo Institut – hervor. Am spürbarsten sei das im Großhandel, der mit einem Index von 65 Punkten mittlerweile weit über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre liege. Aber auch in Einzelhandel, Industrie, Baugewerbe und in der Dienstleistungsbranche planten viele Firmen höhere Preise.