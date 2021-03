Ein Kritikpunkt, der bei allen drei Steuerberaterkammern ganz oben steht, ist das fehlgeschlagene Erwartungsmanagement des Bundeswirtschaftsministeriums. "Zwischen der Ankündigung der Förderprogramme durch die Bundesregierung und der tatsächlichen Möglichkeit der Antragstellung vergingen in der Regel mehrere Wochen. In einer Situation, die für viele Unternehmen etc. unklar und wechselhaft ist, ist das eine lange Zeit. Das wiederum vergrößerte die Sorgen und Nöte der Betroffenen", sagt Dirk Rose, Präsident der Steuerberaterkammer Sachsen.

Bundeswirtschaftsminsiter Peter Altmaier ist für den späten Start der Hilfsprogramme verantwortlich. Bildrechte: dpa

Wie lange es von der Ankündigung bis zur abschließenden Bearbeitung dauern kann, zeigt die Chronologie der "Überbrückungshilfe III". Sie soll lockdownbedingte Ausfälle ab November 2020 entschädigen. Nachdem beim Bund-Länder-Gipfel am 28. Oktober 2020 die Schließung der Gastronomiebetriebe beschlossen wurde, wurde auch ein neues Hilfspaket angekündigt. Die Antragstellung dafür war ab dem 10. Februar 2021 möglich. Die ersten Abschlagszahlungen gab es nach BMWi-Angaben am 11. Februar. Erst am 12. März bekamen die Länder die Software für die abschließende Bearbeitung der Anträge. Die Steuerberater rechnen damit, dass die ersten Abschlusszahlungen am 19. März erfolgen könnten. Das heißt, zwischen der Ankündigung und der vollständigen Auszahlung der Hilfe liegen über 20 Wochen. Das BMWi erklärte die Verzögerung mit dem Aufwand, die entsprechende Software zu programmieren.