Bei den November- und Dezemberhilfen habe die Aufbaubank knapp drei Millionen Euro zurückgefordert. Insgesamt seien aber knapp sechs Millionen Euro in die Staatskasse zurückgeflossen, etwa durch freiwillige Rückzahlungen von Unternehmen. So würden jetzt alle Programme durchleuchtet, erklärt SAB-Sprecher Volker Stößel, und verweist auf Fristen: "Seit Mai 2022 haben die Unternehmen die Möglichkeit, ein Schlussabrechnungspaket für die erhaltenen Hilfsprogramme über ihren Steuerberater einzureichen. Dieses Paket beinhaltet zunächst die Abrechnung der Programme Überbrückungshilfe 1 bis 3 sowie November- und Dezemberhilfe. Die Einreichungsfrist endet am 31.12.2022."