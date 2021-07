Der 1. Strafsenat am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat entschieden, dass es sich bei den milliardenschweren Cum-Ex-Geschäften von Investoren und Banken um strafbare Steuerhinterziehung handelt. Auch die Gewinne aus den Geschäften können dem BGH zufolge eingezogen werden.

Im März 2020 hatte das Landgericht Bonn im bundesweit ersten Strafprozess zu den Cum-Ex-Geschäften zwei Börsenhändler verurteilt. Bildrechte: dpa

Die Richter bestätigten damit die Verurteilung zweier ehemaliger Aktienhändler aus London wegen Steuerhinterziehung beziehungsweise Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Einer der Männer muss nun seinen Anteil an den Profiten in Höhe von 14 Millionen Euro zurückzahlen. Zudem muss die Hamburger Privatbank M.M. Warburg 176 Millionen Euro an die Staatskasse zahlen. Die Angeklagten und die Warburg Bank waren im März 2020 dazu vom Landgericht Bonn verurteilt worden, hatten aber Revision am BGH eingelegt. Die Revision wurde mit dem heutigen Urteil abgewiesen. (AZ: 1 StR 519/20)