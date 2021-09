Wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte, rücken zudem der Autobauer Porsche, der Lebensmittel-Lieferant Hello Fresh, der Aromen-Anbieter Symrise, die Medizintechnik-Firma Sartorius, der Chemikalien-Händler Brenntag, die Biotechfirma Qiagen und der Sportausrüster Puma in den deutschen Leitindex auf.



Umgesetzt wird die Reform am 20. September. Gleichzeitig bedeutet die neue Dax-Zusammensetzung, dass sich der MDax der mittelgroßen Werte von 60 auf 50 Unternehmen verkleinert. Die Neuordnung war bereits im vergangenen November angekündigt worden und zielt darauf ab, die deutsche Wirtschaft besser abzubilden.