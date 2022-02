Seit über 150 Jahren bauen die Blüthners Klaviere in Leipzig. Christian Blüthner leitet das Unternehmen in der fünften Generation. Schon immer war das Unternehmen in Familienhand. Bis im Februar 1972 der Brief kam, der über Nacht alles veränderte: Das Unternehmen sollte verstaatlicht werden. "Das Geschick der Firma war natürlich Tischgespräch. Wenn mein Vater nach Hause kam, da gab's in der Regel eine Tasse Tee und dann erzählte er, was am Tag so passiert ist. Und natürlich auch an diesem Tag: Als das Schreiben eingetroffen ist, war man natürlich zunächst einmal geschockt. Obwohl das auch nicht ganz unerwartet kam. Aber damit ist das letzte Fünkchen, was vielleicht noch da war, in einer gewissen Weise weiterhin unternehmerisch tätig sein zu können, gestorben."