Debatte um Wochenarbeitszeit Wochenarbeitszeit statt Tageslimit: Gewerkschaften warnen vor Risiken

25. März 2025, 05:00 Uhr

Zwölf Stunden am Stück arbeiten und dann eineinhalb oder zwei Tage freimachen? Union und SPD sind der Ansicht, dass das für manche Arbeitnehmer und so manche Chefin ein attraktives Modell sein könnte. Sie wollen die Regelungen in Deutschland anpassen: Weg vom Tageslimit, das derzeit bei zehn Stunden liegt, und hin zu einer maximalen Wochenarbeitszeit. Viel Sympathie für den Vorschlag gibt es auf der Arbeitgeberseite – von den Gewerkschaften kommt dagegen Kritik.