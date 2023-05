Aber der Flugzeughersteller rechnet in den kommenden Jahren Neumann zufolge noch mit einer größeren Nachfrage nach dem Kurzstreckenflugzeug: "Es gibt einen relativ großen Markt, weil im Regionalsektor derzeit viele Maschinen eingesetzt werden, die in den kommenden Jahren ersetzt werden müssen. Das sind weltweit zirka 3.500 Flugzeuge. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir etwa 500 Maschinen unsere D328eco langfristig verkaufen können. Dann gibt es noch zahlreiche Wachstumsmärkte, die dazu kommen. Aber die können wir relativ schlecht einschätzen."

Hans Rudolf Wöhrl hat Zweifel an dem Projekt. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Anders sieht das der frühere Luftfahrtunternehmer Hans Rudolf Wöhrl. Wöhrl gründete in den 1970er-Jahren den Nürnberger Flugdienst, aus der später die Eurowings hervorging. Der Unternehmer und Pilot war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder an Regionalfluggesellschaften in Europa beteiligt. Aus seiner Sicht ist die D328eco für viele Strecken einfach nicht groß genug: "Für den deutschen und europäischen Markt ist es als Zubringerflugzeug zu den großen Flughäfen definitiv zu klein. Die Flughäfen haben zum Teil massive Slotbeschränkungen und da hält man wenig davon, ein Flugzeug mit so wenigen Passagieren noch hereinzulassen."