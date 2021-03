Die Corona-Krise hat bei der Deutschen Bahn enorme finanzielle Schäden verursacht. Wie der Konzern am Donnerstag bei seiner Jahrespressekonferenz für 2020 mitteilte, lag der Verlust im vergangenen Jahr nach Steuern bei 5,7 Milliarden Euro.

Der Umsatz des Konzerns sank gegenüber 2019 um 10,2 Prozent auf 39,9 Milliarden Euro. Der Konzern begründet die schlechten Zahlen vor allem mit einem drastischen Rückgang der Passagierzahlen in Fern- und Regionalverkehr. Nach Jahren der Fahrgastrekorde reisten im DB-Fernverkehr demnach noch rund 81 Millionen Menschen - ein Minus von etwa 46 Prozent. Im Regionalverkehr sank die Zahl der Zugreisenden um gut 38 Prozent. Die Bahn hatte während der gesamten Zeit - auch auf Wunsch der Bundesregierung - ihr Angebot weitgehend aufrecht erhalten.

Ich bin ganz sicher: Die Menschen werden in unsere Züge zurückkehren und auch ihre Güter mehr denn je umweltfreundlich auf der Schiene befördern. Wir sind der Impfstoff gegen den Klimawandel.

Trotz anhaltender Krise wollen Bahn und Bund an den angekündigten Investitionen festhalten. Bis 2030 soll sich die Zahl der Fahrgäste verdoppeln. Allein in diesem Jahr sollen deshalb 12,7 Milliarden Euro in die Modernisierung des bestehenden Schienennetzes fließen. Auch die Einstellungsoffensive gehe weiter.