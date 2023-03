Vom Bund fordert die Kontrollbehörde in dem Bericht ein Gesamtkonzept, das den Handlungsstau der Bahn systematisch auflöst. Es müsse klar werden, "was für eine Bahn und wie viel Bahn der Bund zu welchen Kosten haben will". Der Bund müsse als Bahn-Eigentümer seine Einflussmöglichkeiten stärker nutzen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wies die Kritik der Behörde zurück. Er habe direkt zu Beginn seiner Amtszeit eine Strategie vorgelegt, "mit der wir die Bahn wieder auf Kurs bringen werden". Die Sanierung des Schienennetzes sei dabei unabdingbar.

Viele Punkte des Berichts tauchten bereits in dem von 2019 auf, etwa die Kritik an den zahlreichen Auslandsinvestitionen des Bahn-Konzerns. Andere wiederum sind bereits angestoßen worden. So will sich der Konzern von der Logistik-Tochter Schenker trennen, um sich stärker aufs Kerngeschäft zu konzentrieren.



Ein weiterer Punkt ist die Generalsanierung der Verkehrsknoten. Wissing zufolge geschieht das bereits. "Aktuell werden die Nebenstrecken auf Vordermann gebracht, damit die Generalsanierung der am meisten belasteten Korridore schnell starten kann", sagte er am Mittwoch. Man arbeite hart, aber könne leider nicht "rückwärts regieren".