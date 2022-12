Personalausbau in Mitteldeutschland Bahn will mehr ausbilden und Quereinstieg ermöglichen

Hauptinhalt

In Mitteldeutschland sind wegen Krankheit, insbesondere von Mitarbeitern in den Stellwerken, immer wieder Züge ausgefallen. Nun will die Deutsche Bahn nachsteuern und mehr Ausbildungsplätze anbieten. Aber auch Quereinsteiger sollen verstärkt angeworben werden. Spätestens ab Sommer 2023 soll sich die Lage spürbar verbessern.