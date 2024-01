Die Deutsche Bahn hat der Lokführergesellschaft GDL im seit Monaten andauernden Tarifstreit ein neues Angebot unterbreitet. Darin bietet der Konzern unter anderem ein weiteres Arbeitszeit-Wahlmodell an. DB-Personalvorstand Martin Seiler teilte am Freitag in Berlin mit, dass Beschäftigte eine Stunde weniger Arbeit bei vollem Lohn ab dem 1. Januar 2026 wählen könnten. Beschäftigte die sich gegen dieses Angebot entschieden, bekämen 2,7 % mehr Geld. In diesem Fall erhielten die Beschäftigten ab dem 1. Januar 2026 fast 13 % mehr Lohn als derzeit. Das Wahlmodell richtet sich an Lokführer und das Zugpersonal. Die Laufzeit soll 32 Monate betragen. Auf Vorschlag der Bahn sollen die Verhandlungen nächste Woche Donnerstag fortgesetzt werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Annette Riedl