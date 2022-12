Neben der Auflistung sämtlicher Monatsquoten beteuert die Bundesregierung, mehr als unzufrieden mit der Pünktlichkeitsentwicklung zu sein. In den vergangenen Jahren schwankte die Quote zwischen 66,8 Prozent und 87,7 Prozent im Personenfernverkehr sowie 88,4 Prozent und 99,0 Prozent im Personennahverkehr. Dabei könne jedoch keine genaue Datenerfassung nach Ländern gegeben werden. Deutlich wird den Angaben der Bundesregierung zufolge aber, dass die Bahn im Regionalbereich West am unzuverlässigsten ist.