Am Dienstag hatten bereits Beschäftigte in der Zustellung von Briefen und Paketen in Großstädten und größeren Städten gestreikt, am Mittwoch Beschäftigte in der Zustellung in ländlichen Regionen. An den Streiks beteiligten sich laut Verdi rund 13.000 Beschäftigte der Deutschen Post. Die Folge seien Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen. Wie das Unternehmen mitteilte, sind etwa fünf Prozent der Sendungen betroffen.