Die Deutsche Telekom will einem Medienbericht zufolge in Deutschland mehr als 2.000 Stellen abbauen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, arbeitet die Konzernführung an einem neuen Sparprogramm namens Booster. Demnach wolle der Vorstand an mehreren Stellen im Konzern die Kosten senken. Betroffen sei vor allem die Zentrale in Bonn. Dem Zeitungsbericht zufolge ist auch der Abbau von mehreren Hundert weitgehend gut bezahlten Stellen geplant.