Auch beim Umweltbundesamt befasst man sich mit Plastiktüten. Am besten keine Benutzen, sagt Gerhard Kotschik. Mit Blick auf das Verbot trifft er folgende Einschätzung: "Der Gesetzgeber hat Plastiktüten kleiner als 50 Mikrometer verboten. Mehr kann er eigentlich auch nicht machen, die europäische Verpackungsrichtline schreibt nämlich vor, dass Verpackungen, die in den restlichen Mitgliedsstaaten erlaubt sind, nicht in einem Mitgliedsstaat verboten werden dürfen."