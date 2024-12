Umwelt Deutscher Plastik-Müll im Ausland wird oft unsachgemäß recycelt

Ein grundsätzliches Verbot von Plastikmüllexporten wäre aber nicht sinnvoll, sagt Franziska Krüger vom Umweltbundesamt. "Es gibt immer noch Deponierung von Kunststoffabfällen. Da müssen wir noch weg. In Deutschland haben wir das zum Glück nicht." Aber in anderen Ländern, auch in Europa sei es noch so. Krüger sagt, sie bevorzuge es, wenn die Länder den Müll exportierten statt ihn zu deponieren und zwar dorthin, wo damit sinnvoll umgegangen werde, also recycelt werde.