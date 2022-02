Mehr als 10.000 Kilometer von seiner Heimat Brasilien entfernt hat Michel Polak-Carlota einen neuen Arbeitsplatz gefunden – von der Metropole Sao Paulo nach Kühlungsborn an der Ostsee. Er hatte Glück mit der Anerkennung seines brasilianischen Berufsabschlusses. Das haben andere nicht. Das ist nicht nur ein Problem für viele Bewerber, sondern auch für Deutschland.

Michel Polak-Carlota ist mit der deutschen Sprache und den Lebensgewohnheiten im Norden der Republik bereits ein wenig vertraut, seine Großeltern sind von Deutschland nach Brasilien ausgewandert. "Ja, wegen meiner Abstammung wollte ich immer nach Deutschland ziehen", sagt der 31-Jährige. So habe er angefangen Deutsch zu lernen und nun sein Ziel erreicht.

Michel Polak-Carlota aus Brasilien hat in Deutschland einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ende Oktober ist Michel Polak-Carlota als qualifizierte Fachkraft nach Deutschland gekommen und arbeitet jetzt in einem Vier-Sterne-Hotel als Rezeptionist. Denn mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom März 2020 wurden Menschen, die einen beruflichen Abschluss haben, Akademikern gleichgestellt, die schon vorher per Greencard in der Bundesrepublik arbeiten konnten.

Zuwanderung: 400.000 Fachkräfte pro Jahr gesucht

Michel Polak-Carlota ist einer von rund 400.000 Menschen, die wir künftig pro Jahr als Fachkräfte gerade auch aus Drittstaaten in Deutschland brauchen. Denn die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, Nachwuchs ist nicht ausreichend vorhanden. In den EU-Nachbarländern sieht die Entwicklung ähnlich aus.

Grafik zu den bundesweit unbesetzten Stellen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Problem: Bereits heute sind viel zu viele Stellen bundesweit unbesetzt, wie eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammern vom November letzten Jahres ergeben hat: Insgesamt konnten 51 Prozent der befragten Unternehmen in 2021 offene Stellen längerfristig nicht besetzen. Im Baugewerbe waren es 66 Prozent, in der Industrie 53 Prozent, in der Dienstleistungsbranche 50 Prozent und im Handel 45 Prozent. Die Tendenz ist im Vergleich zum Vorjahr steigend.

Anerkennung der Ausbildung: Abschluss ist nicht gleich Abschluss

Deutschland steht im internationalen Konkurrenzkampf um Fachkräfte – und dabei nicht gut da, sagt Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Die Grünen): "Deutschland hat lange die Potentiale verschlafen, was auch Fachkräfteeinwanderung angeht." In vielen Bereichen seien mangelnde Fachkräfte sozusagen der Flaschenhals.

Genau dieses Problem sollte durch das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz der alten Bundesregierung eigentlich entschärft werden. So sollten auch Menschen mit einer Berufsausbildung leichter nach Deutschland kommen können. Arbeitsmarkt-Experten wie Professor Herbert Brücker, vom Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung in Nürnberg, beurteilen das Verfahren allerdings kritisch: Denn die größte Hürde wurde damals nicht beseitigt – die Gleichwertigkeit der Berufsabschlüsse.