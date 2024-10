25 Millionen Euro fehlen den Leipziger Verkehrsbetrieben in diesem Jahr durch das Deutschlandticket. Denn auch wenn noch nie so viele in Leipzig mit Bus und Bahn unterwegs waren, decken die Einnahmen durch den günstigen Ticketpreis nicht die Kosten, die den Verkehr am Laufen halten. Deutschlandweit subventioniert der Staat Verkehrsunternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro.