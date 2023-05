Schwierigkeiten durch Chipmangel

Das Abo des Deutschlandtickets ist bequem mit dem Handy buchbar. Wer jedoch kein Smartphone besitzt oder lieber etwas in der Hand haben möchte, was im Zweifel keinen Akku braucht: Für den gibt es eine Chipkarte fürs 49-Euro-Ticket. Genau diese Technik war in den ersten Tagen mancherorts ein Problem.

Durch die große Nachfrage kommt es jedoch aktuell beim Chipkartenhersteller zu Verzögerungen. Sprecherin Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG)

Bei der Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) fehlt es beispielsweise noch immer an Chipkarten "Durch die große Nachfrage kommt es jedoch aktuell beim Chipkartenhersteller zu Verzögerungen, sodass wir hier noch auf die Nachbestellung warten", so eine Sprecherin des Unternehmens. Beim Verkehrsverbund Oberelbe ist noch nicht jeder Antrag abgearbeitet: "Die Unternehmen arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der Abarbeitung der Bestellungen. Die Fahrgäste können daher auch mit ihrer Bestellbestätigung fahren."

Die Probleme treten jedoch nicht flächendeckend auf, wie auch der Fahrgastverband "Pro Bahn" bestätigt: "In einigen Unternehmen musste man sich in der Startphase mit Ausdrucken und QR-Codes behelfen, aber in der Masse scheint das Deutschlandticket planmäßig angelaufen zu sein," so der Thüringer Landesvorsitzende Olaf Behr.

Bahnbetreiber klagen über Kosten