Grundsätzlich begrüßt die Verbraucherschützerin Gerhards die Pläne der DHL. Wenn es so umgesetzt werde, wie es umgesetzt werden sollte, dann werde das für Verbraucherinnen und Verbraucher Vorteile bringen. "Mit der Reform des Postgesetzes steht fest, dass ein Paket, was eben nicht zu Hause zugestellt werden kann, immer am nächstgelegenen Hinterlegungsort hinterlegt werden muss. Das ist eine Neuerung, die wichtig und gut für Verbraucherinnen ist." Und wenn das Netz an Stationen dann noch enger werde, dann bedeute das in den meisten Fällen, dass der Abholort noch näher am Wohnort der Kunden sei, schlussfolgert Gerhards. "Und das ist natürlich praktisch."