Diebstahlschutz Zunehmend Warensicherung bei Grundnahrungsmitteln

Gerrit Heinemann ist Professor und Handelsexperte der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Er denkt nicht, dass die zunehmende Warensicherung in den Supermärkten mit steigenden Diebstählen zu tun hat.

Die Inflation bei Lebensmitteln, die hohen Preise und der Fachkräftemangel – das alles bewege die Supermärkte zum Umdenken, "was dazu führt, dass der Handel wahrscheinlich in den nächsten Jahren verstärkt auf Selbst-Checkout setzt. Das heißt, das Personal sitzt nicht mehr an der Kasse, sondern der Kunde bezahlt im Grunde über Scanner oder sogar selbst per App. Das erfordert eben auch Warensicherungen an Produkten, an denen das bisher einfach zu teuer war."