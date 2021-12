Nach seinen Worten ist das Programm sehr gut angenommen worden. Das zeige, dass die Transportunternehmer in modernste Technik investieren wollen. "Wir haben heute den überwiegenden Anteil, über 90 Prozent, der modernsten Diesel-Fahrzeuge am Markt", sagt Engelhardt.

Dirk Engelhardt vom Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung sieht seine Branche deshalb zu Unrecht in der Kritik. Die Spediteure würden nicht krampfhaft am Diesel festhalten, sagt er. Es gebe schlicht zu wenige Alternativen auf dem Markt. "Nur die Technik, die man erwerben kann, kann unser Mittelstand auch kaufen", betont Engelhardt. Die Nachfrage nach Elektro-Lkw sei groß: "Und ich bin mir sehr sicher, dass unser Mittelstand auch in neue Antriebe investieren wird, wenn die in ausreichender Menge im Markt zur Verfügung stehen."