Der Preis für Diesel ist in Deutschland auf ein Rekordhoch gestiegen. Wie der ADAC mitteilte, kostete gestern ein Liter Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,555 Euro pro Liter - so viel wie noch nie. Der bisherige Rekord sei minimal übertroffen worden. Am 26. August 2012 hatte der Wert bei 1,554 Euro gelegen.