Digitalisierung der Verwaltung Thüringer Kfz-Zulassungsstellen hinken bei Terminbuchung im Internet hinterher

Die Onlinebuchung eines Termins für die Kfz-Zulassungsstelle ist noch nicht in jeder mitteldeutschen Verwaltung selbstverständlich. 18 Prozent der Landkreise und kreisfreien Städte bieten ihren Bürgerinnen und Bürger diesen Service nicht an. Das ergab eine Recherche des MDR-Magazins "Umschau".

Besonders groß ist der Nachholbedarf in Thüringen. Dort fehlt bei 40 Prozent der kreisfreien Städte und bei 29 Prozent der Landkreise ein entsprechendes Internetangebot. Das ist auch bei 18 Prozent der Landkreise in Sachsen-Anhalt der Fall. Die kreisfreien Städte dieses Bundeslandes und alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen bieten die Online-Terminvergabe an.

Trotz Internetangebot teilweise keine verfügbaren Termine

Auch wenn 82 Prozent der mitteldeutschen Landkreise und kreisfreien Städte die Online-Terminbuchung anbieten, ist das noch kein Garant für einen Termin.

Trotz der digitalen Buchungsmöglichkeit gab es nur bei 80 Prozent freie Termine innerhalb des angebotenen Buchungszeitraums. Abgefragt wurden Termine am Hauptsitz der Kreisverwaltung. In einigen Kreisen gibt es auch Außenstellen, in denen man Kraftfahrzeuge zulassen kann. Das ist für die Bürgerinnen und Bürger aber in der Regel mit längeren Anfahrtswegen verbunden.

31 Tage: Längste Wartezeit in Weimar

Der Wartezeitraum zwischen Terminbuchung und Termin fällt in Mitteldeutschland sehr unterschiedlich aus. Die Spanne reicht von einem Tag (in zwei kreisfreien Städten und sieben Landkreisen) bis hin zu 22 Tagen im Wartburgkreis (Bad Salzungen) und 31 Tagen in Weimar.

Der mitteldeutsche Durchschnitt betrug im Test neun Tage. Im Schnitt dauert es in Verwaltungen der kreisfreien Städte in Thüringen am längsten: 23 Tage. Es folgen die kreisfreien Städte (14 Tage) und die Landkreise in Sachsen-Anhalt und die Thüringer Landkreise (jeweils neun Tage). Am schnellsten ging es in Sachsen.