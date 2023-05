Die Drogeriemarktkette Rossmann betreibt deutschlandweit über 2.200 Filialen. Bis zum Jahresende will das Unternehmen 100 Filialen mit digitalen Preisschildern ausstatten. In Elektronikfachmärkten wie Saturn oder Mediamarkt sind solche digitalen Preisschilder längst an der Tagesordnung. Die Etiketten werden zentral von einem Computer gesteuert. So landen die Preise auch direkt im Kassensystem.