Eines ist klar: 3.000 Euro aufs Konto überwiesen zu bekommen, ist besser, als leer auszugehen. Das sagt auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, und betont, eine Einmalzahlung sei natürlich gut. Wer freue sich nicht über 3.000 Euro? Aber das, was die Inflationsausgleichsprämie dem Namen nach tun soll, das schafft sie laut Fratzscher nur sehr bedingt.

Wirtschaftsexperte Marcel Fratzscher. Bildrechte: dpa

Der Wirtschaftsexperte betont mit Blick auf die Einmalzahlung, man habe diese im nächsten Jahr nicht mehr. Das bedeute, wenn die Inflation hoch sei und die Preise gestiegen seien, habe man dauerhaft höhere Kosten. Aber man habe nur einmal eine Unterstützung. Die Einmalzahlung verpuffe.



Fratzscher sieht genau das als problematisch für Arbeitnehmer an, da die Einmalzahlungen zuletzt häufiger Bestandteil von Tarifabschlüssen gewesen seien. Das sei in den Verhandlungen eine Sorge, dass die Arbeitgeber sagen könnten, sie zahlten keine höheren Löhne, wie die Arbeitgeber das gerne hätten. Dafür gebe man ihnen im Austausch eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. "Und das ist eben kein Austausch", resümiert Fratzscher und spricht von einem in der Regel schlechteren Geschäft für die Arbeitnehmer.