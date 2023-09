Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, hält die Sorgen vieler Menschen in Deutschland vor einem wirtschaftlichen Abstieg nur für teilweise berechtigt.

Fratzscher sagte bei MDR AKTUELL, Deutschland stehe zwar wirtschaftlich gesehen an einem Wendepunkt. Viele Unternehmen seien nicht zukunftsfähig. Andererseits hätten gerade große Industriekonzerne in den vergangenen Jahren riesige Gewinne eingefahren und auf dem Arbeitsmarkt gebe es maximale Beschäftigung.

DIW-Chef Fratzscher macht die Ampel-Koalition mitverantwortlich für die schlechte Stimmung in Deutschland. Die Regierung kommuniziere schlecht und nehme die verletzlichsten Menschen in unserer Gesellschaft nicht ausreichend mit.

Fratzscher mahnte, die Pandemie und jetzt die Energie- und Wirtschaftskrise verschärften die sozialen Ungleichheiten in Deutschland nochmal massiv. Die Politik habe bislang viel Geld verteilt, allerdings per Gießkanne – auch bei der Gas- und Strompreisbremse. Dabei seien die Menschen mit geringen Einkommen zu kurz gekommen, dabei litten sie am stärksten unter der hohen Inflation. Kernproblem der Bundesregierung sei die fehlende klare Agenda.