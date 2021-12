Vermögensbildung DIW fordert "Grunderbe" für alle 18-Jährigen

Natürlich solle es das Geld nicht bar auf die Hand geben, sondern etwa an Aus- und Weiterbildung, Selbstständigkeit und Wohneigentum geknüpft werden, sagte Bach. "Wenn wir wirklich in absehbarer Zeit 'Wohlstand für alle' schaffen wollen, dann sollten wir die hohe Vermögensungleichheit in Deutschland durch Umverteilung reduzieren."

Dabei könne so ein Startkapital helfen, erklärte Bach. Denn so erhalte die besitzlose Hälfte ein Grunderbe zum Vermögensaufbau, das über Steuern auf hohe Vermögen finanziert werde. Das würde die Ungleichheit in Deutschland je nach Ausgestaltung deutlich reduzieren, heißt es in einer Studie des Instituts. Der Gini-Koeffizient, das weltweit anerkannte Standardmaß der Ungleichheit, würde so um fünf bis sieben Prozent sinken.