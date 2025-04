Was produziert Dow in Mitteldeutschland? In Böhlen betreibt Dow einen "Steam-Cracker", in dem aus Rohbenzin chemische Grundstoffe wie Ethylen und Propylen entstehen. Diese werden teilweise direkt in Böhlen zu Ausgangstoffen für Polyurethan verarbeitet. Der Großteil geht per Pipeline nach Schkopau und Leuna und wird dort zu Kunststoffen, die unter anderem für Verpackungen oder Folien verwendet werden.