Auf dem Prüfstand Chemiekonzern Dow erwägt Schließung der Standorte in Böhlen und Schkopau

Der US-Chemiekonzern Dow will seine Produktion in Mitteldeutschland zurückfahren. Wie das Unternehmen MDR AKTUELL bestätigte, steht in Böhlen und Schkopau jeweils eine Produktionsanlage auf dem Prüfstand. Beide Standorte zählten demnach zu den energie- und kostenintensivsten.