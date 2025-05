Die Gewerkschaft IG BCE hat am Mittwoch in Böhlen zum Protest gegen die Pläne der US-Amerikaner aufgerufen – im Rahmen einer "politischen Mittagspause" soll ein klares Signal gesetzt werden, sagte Zielke im Interview: "Wir werden alles tun, um unsere Arbeitsplätze hier an dem Industriestandort auch langfristig zu sichern."

Nun müsse die Politik handeln, sagt Zielke. So sei etwa die CO2-Abgabe ein Problem für die Chemieindustrie. Natürlich sollte Dow sich auch an die eigene Nase fassen, so Zielke, doch auch die Politik trage mit ihren Energiepreis-Strategien eine Mitschuld an der derzeitigen Situation. So seien Warnungen des Konzerns in den vergangenen Jahren missachtet worden.