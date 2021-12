Damit könnte der hohe Gaspreis am Ende für teureres Essen sorgen. Aber wird es wirklich so dramatisch? Bauernpräsident Feuerborn meint: "Also es kann durchaus passieren, dass wir im nächsten Jahr weniger ernten. Das heißt also, die Ernte ist kleiner. Die Qualitäten, die wir fürs Brotgetreide brauchen, sind nicht da. Wir können also kein Brotgetreide zur Verfügung stellen. Und das kann auch dazu führen, dass wir im nächsten Jahr weniger Mehl haben zum Brot backen."