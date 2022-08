Andreas Behrens ist Vorstandsvorsitzender der Ermslebener Landwirtschaftsgenossenschaft in Falkenstein im Harz. Der Ackerbaubetrieb hält selbst keine Tiere und ist auf Düngemittel von außen angewiesen. Doch der stickstoffreiche Mineraldünger ist jetzt im Vergleich zu den Vorjahren ungefähr vier Mal so teuer. Ist Gülle für Behrens jetzt eine Option? "Also auf Gülle auszuweichen, ist schwierig, weil wir hier in Mitteldeutschland fast Vieh-los sind. Vieh-arm kann man gar nicht mehr sagen, wir haben kaum noch Tierhaltung hier", erklärt Behrens.