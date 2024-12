In Deutschland hat der Hersteller gerade mal 19 dieser Power Swap Stations gebaut. Und bisher sind nur wenige chinesische E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs.

Austauchbare Batterien und ein Netz aus Tauschstationen – ist das eine flächendeckende Alternative zu den Ladesäulen in Deutschland? Nein, sagt Marcus Bollig, Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie: "Das erfordert, dass man ein hohes Maß an Standardisierung realisieren kann. Insbesondere hinsichtlich Bauraum, Schnittstellen, Funktionen im Speicher." Das sei sogar innerhalb des Fahrzeugportfolios eines einzelnen Herstellers kaum oder nur sehr schwer umsetzbar. Die Batterien für E-Autos seien hochkomplexe Bauteile. Der Aufwand, sie passend für sämtliche Hersteller und Modelle zu machen, wäre laut Bollig so hoch, dass die Preise für Fahrzeuge enorm steigen würden.