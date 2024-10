Bis zu Jahresende müssen nun auch die kleineren Netzbetreiber mit unter 100.000 Kunden nachziehen – also etwa Stadtwerke von kleineren Kommunen. Lange habe es hier große Ratlosigkeit gegeben, berichtet Katharina Boesche. Die Rechtsanwältin für Elektromobilitätsrecht berät unter anderem in Seminaren kommunale Anbieter. "Da gab es natürlich eine große Verunsicherung. Viele haben immer noch gehofft, dass sie irgendwie eine Ausnahme bekommen, weil sie gesagt haben, wir können das mit der Entflechtung gar nicht so stemmen."